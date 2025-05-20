В Петрозаводском суде вынесен приговор учредителю ООО «Диетгрупп»

Текст, фото: Антонина Кябелева

20 мая в Петрозаводском городском суде рассмотрели уголовное дело, возбужденное в отношении учредителя ООО «Диетгрупп» Станислава Мишичева. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. Особый порядок подразумевает полное признание обвиняемым вины и невозможность обжалования приговора в апелляционной инстанции. К тому же Станислав Мишичев активно сотрудничал со следствием, раскрыл имена других фигурантов этой уголовной истории. Так как расследование по другим уголовным делам еще не завершено, то в интересах следствия изучение показаний подсудимого проходило в закрытом режиме. Скорее всего имена других участников истории с организацией питания пациентов республиканской больницы мы узнаем позднее.

Сюжет этого уголовного дела читателям, которые следили за процессом над врачом-диетологом республиканской больницы имени Баранова Людмилой Балашовой, в целом известен. Речь идет о незаконных манипуляциях в процессе организации питания пациентов республиканской больницы, которым занималась компания «Диетгрупп». Людмиле Балашовой, которая на протяжении семи лет получала от руководителей «Диетгрупп» взятки за замену в меню дорогих продуктов на более дешевые, судья Петрозаводского суда Екатерина Канаева вынесла суровый приговор — 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Гособвинитель Максим Геньба рассказал, что в октябре 2020 года между ООО «Диетгрупп» и республиканской больницей был заключен контракт на оказание услуг по организации питания пациентов на общую сумму более 116 миллионов рублей. Благодаря Балашовой, компании удавалось менять дорогостоящие продукты на более дешевые, а также снижать объемы поставок, предусмотренных в контракте. В частности, вместо говядины в меню появлялись курица или рыба.

В результате такой «экономии» с октября 2020 года по декабрь 2022 года Мишичеву удалось похитить 14,255 миллиона рублей бюджетных средств, направленных на питание больных людей.

Ущерб, причиненный республиканской больнице в сумме 14,255 миллиона рулей, Станислав Мишичев погасил.

Он рассказал, что получил положительный опыт работы в сфере общественного питания при создании петрозаводского ресторана «Карельская горница». В 2013 году ему удалось создать свою компанию по доставке еды. Мишичев встретился с главным врачом республиканской больницы и предложил свои услуги.

«Главный врач с удовольствием согласился»,

- добавил Станислав Мишичев.

Был организован открытый аукцион, и компания Мишичева одержала победу, тем более, что никто больше в аукционе не участвовал. По версии подсудимого, питание в республиканской больнице заметно улучшилось.

Начало проблем в бизнесе он связывает с пандемией и резким подорожанием продуктов питания. Заметим, Балашова взятки начала получать с 2015 года, когда проблем у компании, которая кормила пациентов больницы, судя по словам ее учредителя, еще не возникло.

Но намного интереснее наблюдения Мишичева, не связанные с объективными трудностями. Он понял, что, когда речь идет о бюджетных деньгах, появляется «вторая сторона медали».

«Впоследствии предприятие фактически уже перестало работать на себя и на своих акционеров, в том числе на пациентов. Оно больше работало на должностных лиц, о которых тут вкратце упомянули»,

- намекнул подсудимых на имена тех граждан, о которых видимо говорили за закрытыми от прессы дверьми.

Станислав Мишичев сказал, что его предприятие, которое использовали как кормушку, закрыли бы, если бы он перестал выполнять «определенные вещи».

Мишичев уверяет, что переосмыслил то, что с ним произошло:

«Для меня лично все прояснилось и мне стало понятно, что можно и что нельзя. И как дальше двигаться по жизни… Я понял, что, к сожалению, у нас бюджетные деньги — это как мед, на который слетаются. кто ни попадя».

В настоящее время Станислав Мишичев живет на сдачу в аренду недвижимости, а его месячный доход составляет примерно 200 тысяч рублей в месяц.

Прокурор посчитал, что Мишичеву не может быть назначено условное наказание. Он просил суд назначить наказание в виде реального лишения свободы на 4 года 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и штрафом 980 тысяч рублей.

Адвокаты подсудимого настаивали на условном сроке и просили суд не применять наказание в виде штрафа, так как Станислав Мишичев полностью погасил ущерб, причиненный республиканской больнице.

Судя по последнему слову, с которым выступил Станислав Мишичев, поневоле начинаешь сомневаться в искренности его раскаяния. Он напомнил, что в больнице «никто не отравился», а то, что вместо говядины в тарелках пациентах была курица, не является общественно значимым событием. Как обычно, во всем виноваты журналисты, а точнее, как выразился Мишичев, «так называемая пресса». По его словам, СМИ «извратили саму суть претензий ко мне». Он просил назначить ему условное наказание.

Судья Оксана Булаева вынесла Станиславу Мишичеву обвинительный приговор и назначила наказание - 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Мишичева взяли под стражу в зале суда.