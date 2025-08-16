Как в Петергофе обойти все очереди и не разориться

Текст и фото: Ольга Шаталова

В разгар лета, после учебных и больничных марафонов, нашу большую семью с тремя детьми не удержать. Все на низком старте приключения. Муж и сын Павел в июле отправились на сплав по реке Тумче.

— Все нормально будет, мама, — успокаивал старший на вокзале, — не скучайте.

Что ты, сын, скучать мы не умеем. С шестилетней Таней и четырехлеткой Максом мы прыгнули в следующий поезд, к своим берегам. Культурным.

Бескомпромиссная погода

Идея изучить Петергоф основательно родилась пару лет назад, Тогда на знакомство с городом фонтанов у нас, как у большинства туристов, был всего день. К тому же июнь выдался холодным и неприветливым, и я гоняла детей от фонтанов-шутих, чтобы они не разболелись.

В разгар нынешнего лета прогноз обновляла с тревогой. Чем ближе к отправлению, тем понятнее: от бескомпромиссного пекла может спасти только север. Чем и воспользовались старшие парни. А у нас билеты куплены, квартира снята. Назад пути нет. Хорошо хоть, объекты расположены в тенистом парке. Это дарило прохладную надежду.

Как мы не разорились?

Мы фанаты музеев (больше я, детям неуда деться). Убеждена: прогулки по музеям и выставкам делают нас богаче и счастливее. Питают культурой.

В последние месяцы многодетные семьи в музейном «Табеле о рангах» совершили головокружительный скачок. Раньше я с опаской спрашивала в кассе про льготы по удостоверению. «В последнюю среду месяца», — отмахивались от меня, как от бессовестной иждивенки, строгие тетеньки-кассирши. Как-то в Кунсткамере за вопрос о льготе меня даже пристыдили, мол, рожала чтоб в музеи бесплатно ходить?

В апреле 2025 года вышел долгожданный указ: члены многодетных семей могут проходить во все государственные музеи бесплатно. В глазах кассиров мы превратились в уважаемый социальный слой. Приятной льготой сполна насладились в Петергофе. Билеты оформляла и онлайн, и в окошках. Просто и быстро.

Если каждый день гулять по Нижнему парку и платить за вход по 900 рублей (детям 100 р.), можно разориться. Плюс в каждый музей требуется отдельный билет. В то же время мы экономили на жилье (скромная квартирка за 3 тыс. р.), обедах (термоса и салаты на весь день с собой, в парках не купишь ничего приличнее хот-догов за 450 р.). И все равно бы я ходила в эти места моей силы. И тащила хвостов за собой.

Большой каскад с Самсоном в центре

Несмотря на то, что поведение у мелких в приличных заведениях хромает на обе ноги, цепкая память детей хватает знания, которые отскакивают от меня. Впоследствии неожиданно выдает исторические справки в новой интерпретации. Заслушаешься. Одна из смотрительниц умилялись познаниям моих хулиганов: «Сразу видно, детьми занимаются». Знала бы она, сердечная, обратную сторону их эрудированности...

Главный секрет фонтанов

«Гроты Большого каскада» — экскурсия, о которой я мечтала со школьного детства. До мурашек манили фотографии тайной комнаты в путеводителе. Как возможно провести к фонтанам тонны воды, когда у тебя даже электричества нет, не говоря уже об экскаваторах? Прошло много лет, фонтаны так же хороши. Наконец, мы (с самыми везучими детьми) внутри! Слушаем и не верим ушам своим.

Лабиринты труб в секретном помещении сохранились с начала истории парка. По-прежнему каждое утро в 10 часов сотрудники включают фонтаны. Они работают без гаджетов и насосов. За счет воды с Ропшинских высот, накопленной за ночь в системе бассейнов. И тысячи гостей восхищаются гениальной идеей Петра I. Тайна разгадана.

Первые фонтанные трубы Петергофа

Считается, что по центральному каналу в Петергоф заезжали лодки со знатью. Отсюда выражение «с корабля на бал». Сейчас пристань стоит на берегу Финского залива. Дальше пешком.

Кратчайшим путем, по гротам расфуфыренные дамы и кавалеры в париках чинно шли во дворец. По пути раз — рука сама потянулась за яблочком. А со стола вода как польется! И гости слегка освежились, прически опали, помада растеклась. Отменное чувство юмора было у хозяина Петергофа.

— Дети, это чудо! Трубы из сосен вырезали!.. Камень везли со всей России. Как вам история про мальчиков на службе фонтанного дела? Их отбирали по росту и пускали чистить трубы изнутри. А Самсон! Знак величия России и победы над Швецией в 20-летней войне...

— Мама, смотри — шутиха! Пойдем за яблочком…

Мама мокрая, визжит. Дети смеются, и эхо разносится по каменным гротам.

На потеху

Мы бывали во многих музеях страны: от Кисловодска до Великого Новгорода. Могу с уверенностью сказать, что в Петергофе они неповторимые. Не просто музеи — миры!

При том, что в Большой дворец мы не попали. Даже избежав очереди в кассу благодаря брони билетов онлайн, мы наткнулись на сотни изнуренных людей во второй очереди на вход. Во дворец пускают только три раза в день, сеансы по полтора часа.

Организованные группы прошмыгивают без очереди. Для нас этот квест оказался чересчур сложен. По словам участливых смотрительниц (нам только такие встречались!) во Дворец лучше приезжать зимой. В парк вход свободный и тишина. Даже фонтаны не шумят.

Закатный блеск римского фонтана

Зато мы увидели такое! От чего даже голодные сонные дети были потрясены. Забыли о мороженом и не хотели уходить. Неприметные с виду музеи впечатлили всю нашу делегацию. Над выставками работали команды историков, продюсеров и театральных художников. Вышли невиданные проекты! Они и развлекают, и дают представление об эпохе. Таким должен быть современный музей. Без витрин в потолок и ворчливых: «Не трогать, не шуметь, не включать»...

Одноэтажные домики по дороге к Нижнему парку ничего нам не обещали. На карте написано: «Государевы потехи», Музей игральных карт, Музей коллекционеров.

Заглянули в каждый. Очередей нет. Общительные смотрительницы ждут-пождут гостей. Об их владениях знают намного меньше туристов, чем о дворцах и Монплезирах. А зря!

Первое открытие — проект «Государевы потехи». В каждом зале истории о досуге императоров. От театра до светопредставления. Умела знать развлекаться со вкусом. Здорово, что по всем тайнам «потех» проводит экскурсовод и набросками рисует картины эпохи.

Меня привлек отдел с первыми велосипедами. Здесь можно увидеть суконный дамский костюм для катания, фонари и номера для велов. Самые могучие экспонаты — «Костотряс» и тандем, на которых разъезжали по здешним паркам и Александр lll, и его сын Николай ll, увлеченные техническими новинками.

Первые велосипеды. Проект "Царсие потехи"

— Мы еще раз хотим на потехи! Здесь прохладно, — заявили дети на выходе. Но наш путь лежал по солнцу в парк «Александрия».

Морем не пахнет

Прошлым летом, отправляясь тем же усеченным составом (без старших) в Выборг, я в последний момент захватила купальники. На море же ехали, Балтийское. Пляжи Петергофа изучала заранее. Понимала, что только море спасет меня от ярости детей, которых выдернули из летнего режима «дача-озеро-тихий час» и поместили в царские интерьеры. (Вообще-то у нас все любят путешествовать, но не в плюс 30!).

Нашла пляж в парке «Александрия». Это место летнего отдыха четырех поколений Романовых. Формировался парк с 1826 года. Назван в честь первой хозяйки – Александры Федоровны. Николай I преподнес будущей жене немецкой принцессе Шарлотте богатые земли и строения на берегу залива. Достойный подарок на свадьбу!

Гуляя по парку и не скажешь, что каждое дерево здесь на своем месте. Не отпускает ощущение легкой заброшенности. Архитекторы задумали «Александрию» как свободную альтернативу выверенным уголкам Нижнего и Верхнего парков Петергофа, где шумят фонтаны.

Изящная капелла в парке "Александрия". Домашний храм русских императоров

Здесь просто, легко, на каждом перекрестке троп — дача, дворец или детская площадка. Неудивительно, что вход в парк платный. Однако местным жителям это, конечно, не нравится: чтобы пройти на пляж, все равно надо платить 350 р. Накладно. Есть абонементы. Хорошо хоть, после 17 часов ворота открывают для всех. Но отдельные музеи к этому времени уже не работают.

— Где вы купаетесь? — на всякий случай уточнила у местной жительницы. Она пожала плечами:

— Я не купаюсь. Только в Ольгин пруд не ныряйте, поймаете чего, там одни утки плавают, — предостерегла она. — На Финский ходят...

Петропавлоский собор рядом с Ольгиным прудом

В отличие от Выборга, на этом побережье Балтики купаться запрещено. Да и пляж не облагорожен. Зато растут вековые деревья, можно прятаться от солнца в их тени.

По словам гидов, здесь любил купаться и грести на байдарке сам Николай I. Видимо, императору досталось побережье почище. В жару мы готовы залезть в любое лужезеро, чтоб освежиться. Но здесь было совсем некомфортно. Заход мелкий и нудный. На дне водоросли, вода мутно-зеленая. Морем не пахнет.

Местным я сочувствую. Свое море (с боями отвоеванное!) есть, а купаться негде. В очередной раз порадовались голубому богатству Карелии. Пусть у нас скромно, без дворцов, но водоемы прозрачнее. Впрочем, (знаю-знаю) в наших тоже купаться нельзя.

Как общались до WhatsApp?

В двух шагах от в детского центра «Новая ферма», который находится в «Александрии», стоит Дворцовая телеграфная станция. Заглянули туда нехотя. Ну куда годится – воздух в парках раскалился, будто царский повар забыл погасить печь, и мы стали заложниками ее жара.

— Зайдем на 15 минут, узнаете, как общались люди до WhatsApp, — уговорила мама.

И как часто бывает, застряли на час. Интеллигентные смотрительницы каждому гостю своего не самого популярного музея рады, как царскому наследнику.

— Садитесь, ребятки, включу вам фильм, — встречает дама на 2-м этаже. — А это оптический телеграф, можете сами передать сигналы.

Мы попробовали крутить тяжеленную конструкцию в виде буквы Т с фонарями на концах. Непросто. Почти 200 лет назад (с 1833 года) так передавали высочайшие указы. Здесь, на берегу залива, стояла одна из станций первой в России линии телеграфа. Она соединяла Санкт-Петербург и Кронштадт.

Спустя 25 лет появился электромагнитный телеграф. Станцию в Петергофе построили в 1858 году. Интересно, что крестьяне боролись с телеграфными столбами, срезали провода, считая их виновниками неурожая. В ответ издавались грозные указы, их можно увидеть на стенах музея. Преступников стращали смертной казнью.

В аппаратной мы попробовали строить фразы с помощью азбуки Морзе.

— Смелее, девочка, загадывай слово, — учила нас смотрительница!

Таня, как бывалая телеграфиста, взялась за дело: короткий-длинный-длинный-короткий...

— Буква П, — догадались мы. — Паша!

Чудные смотрительницы музея — его главная достопримечательность. Они провожали нас всем составом. У нас сбились графики, дети забыли о пляже. Наконец, уходим.

— Мама, куда вам такая тяжесть? — заботливо подает мне походный рюкзак женщина в гардеробе. — Он же неподъемный!

Да, с детьми приходится тянуть неподъемное. Если хочешь приключений. Привыкла.