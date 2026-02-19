Заксобрание Карелии выступило с инициативой создания нового нацпроекта

19 февраля Заксобрание Карелии поддержало обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с предложением рассмотреть возможность разработки национального проекта в сфере сохранения объектов культурного наследия страны. Авторы инициативы - спикер Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович и председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова.



В подготовленном обращении карельские депутаты отмечают, что с 2012 года поддержка объектов культурного наследия осуществляется по федеральной целевой программе «Культура России». При этом финансирование выделяется на работы по сохранению объектов культурного наследия федерального значения и находящихся в собственности или пользовании религиозных организаций. Направление средств на текущее содержание и охрану других объектов, подготовку кадров и развитие методической базы в области реставрации программой не предусмотрено.

Наиболее уязвимыми остаются памятники деревянного зодчества, отражающие самобытность и разнообразие культурных традиций народов России,

- отметил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

Обеспечить взаимодействие исполнительных органов власти в сфере культуры, образования, строительства, науки, социально-экономического развития возможно в рамках нацпроекта. Его основными направлениями могут стать реализация противоаварийных мероприятий, реставрация, подготовка специалистов-реставраторов, популяризация объектов культурного наследия и включение памятников в экономический оборот,

– подчеркнула председатель профильного Комитета, соавтор обращения Татьяна Тишкова.

Предложение по разработке национального проекта было поддержано членами постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму, заседание которого прошло в Петрозаводске в октябре прошлого года. Инициатива карельских парламентариев была также одобрена Управлением по охране объектов культурного наследия республики.



Депутаты Законодательного Собрания Карелии 19 февраля поддержали обращение и направят его в адрес министра культуры России.