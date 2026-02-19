Парламент Карелии просит Госдуму защитить объекты культурного наследия

Включить изыскательские работы в перечень работ, проводимых в рамках приспособления объектов культурного наследия к современному использованию. С такой инициативой выступили спикер Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, депутаты Татьяна Тишкова, Ольга Шмаеник, Леонид Лиминчук, Галина Гореликова, Наталия Лисина, а также парламенты Санкт-Петербурга и Архангельской области. 19 февраля депутаты Заксобрания проголосовали за соответствующее обращение в Госдуму России.

Изыскательские работы являются неотъемлемой частью процесса приспособления объектов культурного наследия к современному использованию. Их включение в перечень работ позволит обеспечить комплексный подход к сохранению культурного наследия, минимизировать риски повреждения памятников при проведении работ,

– говорится в заключении Комиссии Совета законодателей.

Это — совместная инициатива нескольких регионов. Нам очень важно учесть все этапы при сохранении объектов культурного наследия,

- отметила на заседании парламента депутат Татьяна Тишкова.

Напомним, в настоящее время для сохранения объектов культурного наследия предусмотрены научно-исследовательские, проектные и производственные работы, технический и авторский надзор. Изыскательские работы в установленный перечень не входят. При этом, по словам председателя Комитета, соавтора проекта закона Татьяны Тишковой, они необходимы для обеспечения физической сохранности объектов, проведения их консервации, ремонта и реставрации памятников.



Ранее предложение расширить перечень работ было поддержано Управлением по охране объектов культурного наследия Карелии и Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России.



Законодательное Собрание Карелии 19 февраля одобрило законопроект и теперь направит его на рассмотрение в Государственную Думу России.