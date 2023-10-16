Первый день провален: «Диетгрупп» ужасно кормит учеников 55 школы

16 октября компания, выигравшая аукцион на организацию питания в школе №55 в Петрозаводске, а именно - ООО «Диетгрупп» приступила к выполнению условий контракта. И в первый же день компания, по сути, свою работу провалила. Неприемлемая на завтрак еда, отсутствие у работников медицинских книжек, нежелание пускать в пищеблок даже администрацию школы – все это вызывает шок у родителей учеников.

До проведения аукциона в сентябре в 55 школе работала компания ООО «Соцпит», которая прекрасно кормила детей. Более того, в школе свой пищеблок, своя производственная база. Возможно, она и стала «лакомым кусочком» для «Диетгрупп». К сожалению, образовательное учреждение обязано было заключить договор с компанией, которая выиграет аукцион.

3 сентября «Диетгрупп» обошла пять других участников аукциона, также претендовавших на организацию питания в школе №55. Президентом России утверждена минимальная сумма, на которую можно накормить школьника за счет бюджета – это 100 рублей. Так вот в процессе аукциона «Диетрупп» снизила цену на 60% и заявила… 40 рублей. Все остальные компании, естественно, отказались от дальнейших торгов, потому что 40 – это более чем в два раза ниже себестоимости, и обеспечить ребенка нормальным питанием за такую сумму просто невозможно.

В понедельник в школе детям на завтрак предложили… котлету с рисом. Не кашу, не запеканку, не яичницу, а такую вот «взрослую» и тяжелую еду. Второклассник 55 школы, сын известного общественного деятеля Максима Мазуровского позвонил маме и впервые попросил разрешения не есть этот завтрак, а сходить в буфет. Там, конечно, больше выбор, но завтрак стоит уже не 60, и не 100, а 150 рублей. Платный буфет на территории школы теперь тоже принадлежит «Диетгрупп». Беспроигрышная схема, не правда ли? Кормить учеников младших классов бесплатными завтраками так плохо, чтобы они шли покупать завтраки за деньги.

Сегодня нам стали известны и совсем уже вопиющие факты. Представителей администрации школы и родительского комитета не пустили в пищеблок. Причем, у родителей были медицинские книжки – они сами работают в системе питания. Делегация хотела посмотреть, как организована работа там, на что последовал ответ:

«Покажите приказ. Пишите заявление, в течение трех дней мы его рассмотрим».

Когда администрация школы попросила показать медицинские книжки, то они оказались только у четырех из двадцати сотрудников компании «Диетгрупп». Управляющий компании обещал привезти медицинские книжки остальных сотрудников «Диетгрупп» до конца рабочего дня, но так и не привез.

Напомним, что компания «Диетгрупп» является участником судебного процесса о взяточничестве: врач-диетолог Республиканской больницы обвиняется в получении взятки от учредителя ООО «Диетгрупп».

Возмущенные родители учеников 55 школы по факту плохой работы организации питания намерены обратиться в прокуратуру. // Фото: "Петрозаводск говорит".