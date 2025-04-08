Катанандов вынес приговор бывшему директору «Марциальных вод»

В Петрозаводском городском суде 8 апреля в особом порядке рассматривали уголовное дело Зоряны Левиной. Адвокат Левиной пытался закрыть процесс для прессы, но судья согласился только в части сохранения медицинской тайны. Представители СМИ остались в зале суда.

фото «Петрозаводск говорит»

Напомним, бывшего генерального директора санатория «Марциальные воды» обвиняли в посредничестве при передаче взятки в крупном размере Владимиру Любарскому. Левина была третьим звеном в цепочке из четырех человек, все они участвовали в передаче 3 миллиона 100 тысяч рублей бывшему замглавы Карелии по внутренней политике Владимиру Любарскому.

Левина подписала соглашение о сотрудничестве со следствием, подробно рассказала все детали и о фигурантах передачи взяток. Гособвинитель потребовал для Левиной 4 года колонии общего режима, а также штраф, в три раза превышающий взятку Любарскому - 9 миллионов 300 тысяч рублей. Озвученное стало шоком как для фигурантки уголовного дела, так и ее защитника.

Суд признал ее виновной в посредничестве при передачи взятки в крупном размере. Адвокат просил освободить подзащитную от уголовного наказания, подчеркивал ее исключительную роль в расследовании дела Любарского: по мнению адвоката, если бы не показания Зоряны Левиной, то и обвинять бывшего мэра Петрозаводска было бы не в чем.

фото «Петрозаводск говорит»

Валерий Хилькевич подчеркивал, что Левина уже больше года живет на пенсию в 28 тысяч рублей, ее муж тоже пенсионер. А все их имущество - две квартиры, две машины и дача - арестовано.

В своем последнем слове Зоряна Левина полностью признала вину, раскаялась и сказала, что много горя принесла своей семье.

Судья Денис Катанандов вынес свой вердикт - 4 года условно и двухкратный штраф в размере 6 миллионов 200 тысяч рублей. Штраф нужно выплатить в течение 60 дней после вступления в силу приговора. Левина может обжаловать приговор.