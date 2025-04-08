Горящая трава чуть не спалила здания на юге Карелии

В Лахденпохском районе горящая трава едва не уничтожила здания и хозяйственные постройки. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным источника, сегодня спасатели приняли сигнал о горении травы и угрозе для строений на хуторе Нива. По тревоге на место отправились две единицы техники из районного центра.

Пожарные отстояли постройки у огня. В результате ЧП никто не пострадал.

В госкомитете напомнили, что пал сухой травы - это преступление. Такие поступки могут завершиться большой бедой.