08 апреля 2025, 15:55
55-летнего погибшего Олега Романькова похоронили в Карелии
Республика потеряла еще одного участника СВО
фото vk.com/tatiana_tishkova75?w=wall29123851_12779
Погибшего участника специальной военной операции похоронили 8 апреля в деревне Алатту в Питкярантском округе, рассказала депутат регионального парламента.
Сержант, гранатометчик Олег Романьков погиб 27 марта. Ему было 55 лет. Родным выразили соболезнования и пожелали сил пережить горе.
В Беломорске 9 апреля простятся с 45-летрим Денисом Смирновым. В Сегеже 10 апреля похоронят еще одного погибшего бойца - Максима Поверенова.