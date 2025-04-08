55-летнего погибшего Олега Романькова похоронили в Карелии

Погибшего участника специальной военной операции похоронили 8 апреля в деревне Алатту в Питкярантском округе, рассказала депутат регионального парламента.

Сержант, гранатометчик Олег Романьков погиб 27 марта. Ему было 55 лет. Родным выразили соболезнования и пожелали сил пережить горе.

В Беломорске 9 апреля простятся с 45-летрим Денисом Смирновым. В Сегеже 10 апреля похоронят еще одного погибшего бойца - Максима Поверенова.