08 апреля 2025, 10:21
Житель Карелии Денис Смирнов погиб на СВО
В Беломорске простятся с погибшим военнослужащим
Фото: unsplash.com / Meghna R, администрация Беломорского округа
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Денис Смирнов. Ему было 45 лет. О смерти военнослужащего сообщает паблик администрации Беломорского округа.
Прощание с погибшим бойцом пройдет 9 апреля в городском траурном зале Беломорска. Церемония состоится с 10 до 14 часов.
Власти округа выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.