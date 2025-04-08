Житель Карелии Денис Смирнов погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Денис Смирнов. Ему было 45 лет. О смерти военнослужащего сообщает паблик администрации Беломорского округа.

Прощание с погибшим бойцом пройдет 9 апреля в городском траурном зале Беломорска. Церемония состоится с 10 до 14 часов.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.