Задержан подозреваемый в жестокой расправе над тещей и сыном

Беглого учителя искали с помощью дронов - его нашли и везут к следователям

фото «Петрозаводск говорит»

Подозреваемого в убийстве тещи и маленького сына учителя математики задержали в Ленинградской области, сообщает портал 47news. Несмотря на предположения журналистов, вызванных вероятно, оставленными мужчиной записками, он жив, его везут к следователям.

Петербуржца искали с 26 октября в том числе с воздуха с помощью дронов. Нашли его в поселке Дружная Горка. Ранее мужчину похожего на сбежавшего петербуржца заметили на кассе в магазине – мужчина покупал алкоголь. Следователи будут ходатайствовать об аресте.

«Петрозаводск говорит» писал, что в квартире в Северной столице было обнаружено тело убитой 58-летней женщины, труп двухлетнего мальчика лежал в холодильнике. 32-летней дочери убитой удалось сбежать из квартиры, где на нее с молотком напал сожитель.

По информации СМИ, 40-летний мужчина оставил несколько записок. В одной из них он сумбурно объяснил поступок. Мужчина выражал недовольство, что сожительница заставляла его по выходным сидеть с ребенком, а сама якобы отдыхала. Также он высказывал сомнения, что является отцом этого ребенка.