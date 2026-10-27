Жителям Карелии назвали лучшее время для наблюдений за метеорами

В следующем месяце ожидается несколько метеорных потоков

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Жителям Карелии назвали лучшее время для наблюдений за падающими звездами в ноябре.

В следующем месяце астрономы ожидают пять метеорных потоков. Наблюдать за представлением в ночным небе лучше всего подальше от городских огней.

По словам астрономом, в начале ноября активны Южные Тауриды, пик ожидается 5 ноября. Северные Тауриды достигнут максимума 12 ноября, сообщает РИА Новости. Луна не должна будет помешать наблюдать за метеорами.

17 ноября ожидается пик активности Леонид. Метеоры известны внезапными всплесками активности.

Еще два потока достигнут пика во второй половине месяца. Альфа-Моноцеротиды будут активны 21-22 ноября, пик Орионид придется на 27-28 ноября. Но наблюдениям за этими метеорами может помешать лунный свет.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о светящемся болиде, который видели на Северо-Западе. Падающий метеор также наблюдали вечером 21 октября в Карелии.