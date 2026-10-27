Детям могут усложнить доступ в соцсети

Ограничения для несовершеннолетних в Интернете могут ввести в России

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Проверять возраст детей при входе в соцсети планируют в России. Также предлагается ограничить время нахождения юных россиян в интернете.

Проект закона об обязательной идентификации детей в социальных сетях направили в думский комитет, пишет газета «Ведомости». Кроме идентификации Роскомнадзор предлагает сократить время пребывания в интернете детям младше 14 лет. Таким методом подростков хотят ограничить от запрещенного контента.

Ранее в Минцифры РФ сообщали о возможности введения механизмов подтверждения возраста пользователей онлайн-платформ. Большинство россиян, согласно данным опросов, поддерживает ограничение на использование соцсетей подростками.