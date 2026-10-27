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27 октября 2026
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Финляндия

В Финляндии у границы с Россией погибли более ста гусей

Финские специалисты назвали возможную причину массовой гибели гусей
гуси
Фото иллюстративное: «Петрозаводск говорит»

В Финляндии новости об африканской чуме свиней у диких кабанов сменились тревожной информацией о массовой гибели гусей. Более 100 мёртвых птиц обнаружили у границы с Россией. об этом пишет «Деловой Петербург».

Гусей нашли в Тохмаярви, Йоэнсуу и ещё нескольких населённых пунктах скандинавской страны.
Причина массовой гибели гусей пока официально не называется. 

Специалисты не исключают птичий грипп. Точную причину гибели пернатых должны озвучить после получения результатов исследования проб, взятых у птиц.

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