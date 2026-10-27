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27 октября 2026
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Общество

Более 9 тысяч жителей Карелии побывали в Калининграде с начала года

Стало известно, куда чаще всего летали жители Карелии за прошедшие 9 месяцев
вывеска аэропорта
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Минтрансе Карелии рассказали, в какие города чаще всего за прошедшие 9 месяцев летали жители республики. 

По данным источника, более 68 тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта «Петрозаводск» за этот период. Выполнялись рейсы по 11 направлениям. С начала года около 30 тысяч человек отправлялись в Москву. В Калининграде побывали более 9,2 тысячи пассажиров, в Минеральных Водах — свыше 7,1 тысячи человек, а в Сочи — 5,5 тысячи. 

Регулярное авиасообщение также осуществлялось с Махачкалой, Казанью, Екатеринбургом, Самарой, Минском, Мурманском и Череповцом, отметили в ведомстве.

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