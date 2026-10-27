В Карелию в среду придет умеренное тепло с небольшими дождями

Метеорологи озвучили прогноз погоды на 28 октября

фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске в среду установится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер будет умеренно дуть с юго-запада. Температура воздуха в ночные часы установится в пределах +6, +8, днем +8, +10, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью по северной половине пройдет небольшой, местами умеренный дождь, по южной половине без существенных осадков. Днем в отдельных районах ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +7, +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +6, днем +10;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +5, днем +10;

В Олонце, Пудоже ночью +2, днем +10;

В Сегеже ночью +6, днем +9;

В Сортавале ночью +4, днем +10;

В Суоярви ночью +5, днем +9.