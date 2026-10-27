В Карелии почти 5 500 человек получили ежегодную выплату за донорство

Денежную премию получили жители республики, награжденные знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР»

Фото: Станция переливания крови города Петрозаводск

Право на ежегодную выплату за регулярную и безвозмездную сдачу крови или её компонентов для нужд медицины имеют обладатели нагрудного знака «Почётный донор России», а также те, кто награждён знаком «Почётный донор СССР». В этом году размер выплаты с учётом индексации составляет 19 497,68 рубля. По данным Министерства соцзащиты республики, за первые девять месяцев деньги уже перечислили 5 449 почётным донорам.

Выплату осуществляет Центр социальной работы Карелии один раз в год — она не облагается налогом. Помимо денежной поддержки, почётные доноры могут воспользоваться рядом льгот: получать медицинскую помощь вне очереди, брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время, а также в приоритетном порядке приобретать льготные путёвки в санатории.

Сдать кровь и её компоненты жители республики могут в Республиканской станции переливания крови. Чтобы оформить выплату или посмотреть историю своего донорства, достаточно зайти в раздел «Здоровье» на портале «Госуслуги».