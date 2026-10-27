Более 300 детей вылечили зубы под наркозом в городской стоматологии

Некоторым детям санацию рта проводят полностью бесплатно

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В Городской детской больнице заменили старую стоматологическую установку на современную, сообщили в профильном министерстве. С начала года одномоментную санацию под наркозом сделали 346 детям, из них 37 маленьким пациентам до трех лет и 84 детям с ограниченными возможностями здоровья. Направление на процедуру дает врач-стоматолог при невозможности проведения вмешательства без общей анестезии, при наличии медицинских показаний.

Детям до трех лет с осложненным множественным кариесом и детям-инвалидам санация полости рта под наркозом проводится полностью бесплатно.

В остальных случаях (детям старше 3 лет, без инвалидности) санация тоже проводится бесплатно, но родители оплачивают стоимость ингаляционного наркоза, которая определяется объемом и продолжительностью санации.

Процедура не может быть выполнена в поликлинике, так как требуется подготовка и наблюдение после наркоза. Санацию проводит бригада из зубного врача, медсестры, врача-анестезиолога и анестезиста.