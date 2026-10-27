Младенца нашли рядом с мусорными баками в российском городе

В Самаре двухмесячную девочку обнаружили в коляске без родителей

Фото: Алиса ИИ

В Самаре двухмесячную девочку нашли в коляске у мусорных баков. Родителей рядом с малышкой не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным источника, 26 октября местные жители обнаружили оставленного без присмотра ребенка на улице Физкультурной. Девочку доставили в больницу, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Сотрудники полиции уже установили родителей малышки. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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