Автомобиль врезался в жилой дом под Петрозаводском

Пожарные ликвидировали последствия ДТП в деревне Ялгуба

Фото ОПС Прионежского района

В понедельник, 26 октября, в 18:30 пожарные получили сигнал о ДТП в деревне Ялгуба. Об этом сообщает паблик ОПС по Прионежскому району.

На место отправились специалисты из пожарной части №75 из Соломенного. Выяснилось, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в деревянный жилой дом. Люди в аварии не пострадали. На месте помимо спасателей работали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно о том, что нешуточный скандал разгорелся в одной из школ Карелии после сообщения о нападении ребенка с ножом.