Российская туристка привезла страшную болезнь с Бали

Россиянка вернулась с отдыха с лихорадкой Зика

Фото "Петрозаводск говорит"

Российская туристка подхватила лихорадку Зика во время отдыха на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

По данным источника, наша соотечественница провела на острове две недели. После возвращения домой у нее поднялась температура до 38 градусов, начался сильный озноб, а тело покрылось мелкой сыпью. Выяснилось, что у женщины лихорадка Зика - редкое вирусное заболевание. Его переносят комары.

Заболевшую госпитализировали в инфекционную больницу. Врачам удалось вылечить женщину, ее уже выписали. Отмечается, что в России подхватить лихорадку Зика нельзя, все случаи - завозные.

Ранее сообщалось о том, что новые кареты скорой помощи с экстренным оборудованием доставили в районы Карелии.