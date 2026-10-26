Странная сыпь покрыла кожу россиян после купания в море

В ОАЭ из-за 40-километрового нефтяного пятна закрывают пляжи

изображение сгенерировано Алисой AI

Россияне покрылись сыпью после купания в море в ОАЭ, где произошел разлив нефти. О неприятных последствиях контакта отдыхающих с водой сообщил Shot со ссылкой на отдыхающих в Рас-эль-Хайме.

После купания в море у некоторых отдыхающих сначала появились красные пятна, которые позже превратились во множество белых прыщиков. Со слов отдыхающих, кожа не чешется, чувствуют они себя нормально.

Береговая линия в Рас-эль-Хайме закрыта для купания до дальнейшего распоряжения. Длина нефтяного пятна достигла 40 километров и продолжает расти.

Ограничения ввели на части побережья соседних эмиратов, в Дубае и Абу-Даби пляжи работают в штатном режиме. По данным источника, представители ряда отелей попросили гостей не снимать загрязненное побережье.

Разлив нефти произошел в конце октября после инцидента с танкером в Персидском заливе. Спецслужбы устанавливают боновые заграждения и ведут работы по очистке побережья.