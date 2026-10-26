Американцы выступили за появление нового штата США

Жители Иллинойса предприняли попытку разделить штат

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Жители штата Иллинойс в США инициировали консультативные референдумы и предложили рассмотреть возможность создания нового, 51-го, штата США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC Chicago.

Импульсом к появлению такого предложения стало то, что, по мнению местных жителей, власти региона не учитывают их интересы при принятии решений.

Инициаторы «земельного» вопроса предлагают создать новый штат из территорий Иллинойса за пределами округа Кук, в котором расположен Чикаго. В 1981 году уже предпринималась попытка разделить штат, выделив Чикаго и округ Кук в отдельную территориальную единицу.

Сообщается, что для создания нового штата необходимо согласие его законодательного собрания и Конгресса страны.