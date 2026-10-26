Названы даты экзаменов для 9 и 11 классов

Определены даты досрочной и резервной сдачи ОГЭ и ЕГЭ на 2027 год

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В России определились с датами будущих государственных экзаменов. Проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на будущий год подготовили Минпросвещения и Рособрнадзор.

Одиннадцатиклассники, как предлагается, будут сдавать экзамены с 1 июня по 9 июля, девятиклассники — со 2 июня по 5 июля. Также предусмотрены дни для досрочной сдачи экзамена и резервные дни.

В частности, основной период ЕГЭ запланирован с 1 июня по 9 июля, первыми экзаменами для сдачи станут история, литература и химия. Досрочный период ЕГЭ запланирован с 19 марта по 19 апреля, дополнительный с 3 по 24 сентября.

Период досрочного проведения итоговой аттестации для девятиклассников предусмотрен с 20 апреля по 14 мая, дополнительный - со 2 по 24 сентября.