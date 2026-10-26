В Прокуратуре Карелии ответят на вопросы соблюдения прав детей

Жителям Карелии предложили задать вопросы о соблюдении прав и интересов несовершеннолетних

Фото: «Петрозаводск говорит»

Прокурор Карелии Дмитрий Харченков совместно с уполномоченным по правам ребенка Геннадием Сараевым проведет личный прием граждан по вопросам соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Для наиболее эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам рекомендовали иметь при себе заявление с указанием основных доводов, на которые они хотели бы получить ответ.

Прием состоится 30 октября с 11 часов в прокуратуре Карелии в Петрозаводске. Для участия во встрече необходима предварительная запись.