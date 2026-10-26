Жильцы аварийного дома в Карелии вернули себе более 100 тысяч за свет

После вмешательства Госкомитета жильцам аварийного дома в Кеми пересчитали плату за электроэнергию за три года

фото «Петрозаводск говорит»

Госкомитет по жилнадзору помог жильцам аварийного дома на улице Железнодорожной в Кеми вернуть переплату за электроэнергию. Общая сумма перерасчета превысила 100 тысяч рублей.

Жильцы дома обратились в жилищный надзор с просьбой проверить начисления платы за электроэнергию на содержание общего имущества в аварийном доме.

«По информации, которая поступила в надзорное ведомство от АО «ТНС энерго Карелия», на основании полученных данных организация произвела перерасчет размера платы всем собственникам помещений в многоквартирном доме за электроэнергию, предоставляемую на содержание общего имущества, за период с октября 2023 года по сентябрь 2026 года (в рамках срока исковой давности)», - сообщили в госкомитете.

Перерасчет составил более 106 тысяч 500 рублей. С октября 2026 года компания рассчитывает плату, исходя из нормативов потребления коммунального ресурса.