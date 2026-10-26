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26 октября 2026
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Общество

Одежду, обувь и другие вещи собирают для семьи погорельцев в Карелии

Для оставшейся без крыши над головой семьи из Хаапалампи открыли сбор вещей в местной школе
вещи в коробке
изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

Одежду, обувь и другие вещи собирают для семьи погорельцев из сортавальского поселка Хаапалампи. Огонь уничтожил жилой дом, имущество семьи с двумя детьми. От деревянного дома мало что осталось. Односельчане объявили сбор помощи, об этом сообщается в паблике «Подслушано в Сортавала».

сгоревший дом

 

Желающие помощь могут принести детские вещи, обувь  в Хаапалампинскую школу на Выборгском шоссе с 9:00 до 12:00.

Семья остро нуждается в теплых куртках, брюках или джинсах, свитерах, футболках, домашней одежде, белье, обуви для мальчика (рост 134 см, размер обуви 34) и девочки (164 см, размер обуви 38). Также требуются женские вещи размер 44-46. Также собирают финансовую помощь.

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