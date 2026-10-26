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26 октября 2026
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Общество

Законопроект о запрете продажи электронных сигарет готовят в Карелии

Инициатором выступил глава республики Артур Парфенчиков, он подчёркнул, что это необходимо для защиты здоровья молодёжи.
знак запрет на вейбы
Фото сгененерировано MaxGpt

В Карелии разрабатывают законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина. Возможность ввести такие ограничения появилась у регионов после принятия в июне текущего года соответствующего федерального закона Госдумой РФ.

Инициатива направлена на защиту здоровья подрастающего поколения жителей республики. По словам Артура Парфенчикова, вейпы прочно вошли в молодёжную среду, а миф об их «безопасности» крайне опасен.

За сладкими ароматами скрывается тот же никотин и химические соединения, которые наносят сильнейший удар по сердечно-сосудистой и дыхательной системам. Зависимость формируется быстро и незаметно. Профилактических бесед уже недостаточно – нужны конкретные решения, 

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

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Законопроект направят на рассмотрение профильных комитетов карельского парламента после вступления в силу регионального закона, определяющего полномочия органов власти в этой сфере. Рассмотрение закона о полномочиях запланировано на заседании Законодательного Собрания.

Подчеркну: наша цель – не создать проблемы для бизнеса, а системно и последовательно оградить наших детей от новой угрозы. 

– отметил Глава региона.

Артур Парфенчиков выразил уверенность, что депутаты поддержат ограничительные меры: забота о здоровье жителей Карелии остаётся ключевым приоритетом.

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