«Бесправных» и водителей «под градусом» поймали в Петрозаводске

В ГАИ карельской столицы подвели итоги работы за выходные

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали, сколько водителей инспекторы отстранили от управления транспортными средствами за грубые нарушения ПДД за прошедшие выходные.

По данным источника, пять человек сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, еще пятнадцать — не имели права управления транспортом. Автомобили отправились на спецстоянку, а в отношении нарушителей составлены протоколы.

В Госавтоинспекции напомнили, что езду «под градусом» и отказ от медосвидетельствования водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет и назначить 45 тысяч рублей штрафа. За рецидив — уголовная ответственность.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.