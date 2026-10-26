Эстония планирует бойкотировать Олимпиаду из-за россиян

Участие эстонских спортсменов в Олимпийских играх оказалось под вопросом из-за возвращения на соревнования российских и белорусских атлетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал прибалтийской страны Postimees.
По данным источника, в Эстонии уже отказались от трансляции церемоний открытия и закрытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре из-за участия в них спортсменов из России и Белоруссии.
В ближайшее время в прибалтийской республике обсудят вопрос участия представителей страны в крупнейших международных соревнованиях.