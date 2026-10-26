Беспилотники атаковали направлявшийся в Москву поезд

Два человека погибли, 17 пострадали в результате ударов по Воронежской области

Фото "Петрозаводск говорит"

В понедельник, 26 октября, Воронежская область подверглась мощному налету беспилотников противника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам чиновника, над регионом сбиты средствами ПВО 113 БПЛА. Погибли двое мужчин. Пострадали 17 человек. В Воронеже повреждены несколько промышленных предприятий, деловой центр, многоквартирный дом, гаражный кооператив, стадион. Повреждения также есть в домах в двух дачных поселках.

В пригороде Воронежа беспилотники ударили по пассажирскому поезду Анапа-Москва. По предварительным данным, пострадали пятеро пассажиров. Им оказывается медицинская помощь, сообщили в РЖД.

Ранее сообщалось о том, что поезд сошел с рельсов и загорелся в Свердловской области.