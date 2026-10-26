Штукатурка с дома рухнула на женщину в Петрозаводске

Пострадавшую женщину осмотрели врачи и отпустили домой

фото «Петрозаводск говорит»

Кусок штукатурки упал на пешехода в Петрозаводске. Инцидент случился 25 октября у дома № 28 на улице Станционная.

Крышу дома убирали после ремонта. В процессе уборки фрагмент штукатурки, по словам чиновников, «небольшой», упал на женщину.

Представитель организации, проводившей работы, вызвал скорую помощь. Пострадавшую доставили в БСМП, осмотрели, госпитализация не потребовалась.

В госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору подчеркнули, что территорию вокруг здания при проведении строительных работ, уборке снега и наледи обязаны ограждать. Руководители организаций за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, несут уголовную ответственность.