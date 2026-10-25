Кому не следует носить шерстяные носки

Россиянам рассказали о вреде, который могут нанести подросткам и диабетикам

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Подолог Ева Корнеева рассказала россиянам, кому и при каких условиях теплые шерстяные носки могут нанести вред здоровью.

По словам специалиста, такое изделие не рекомендуется носить подросткам и людям с диабетом.

Первым не стоит пользоваться носками из-за повышенного потоотделения. Слишком теплые и плотные носки могут привести к потнице.

У людей с диабетом носки могут спровоцировать условия для появления грибковой инфекции.

Взрослым людям и детям, в том числе маленьким, не имеющим проблем со стопами, носки из качественной шерсти не навредят, отмечает «Абзац» со ссылкой на Корнееву.