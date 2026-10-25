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25 октября 2026
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Красота и здоровье

Кому не следует носить шерстяные носки

Россиянам рассказали о вреде, который могут нанести подросткам и диабетикам
полосатые шерстяные носки
Фото создано с помощью Алиса AI

Подолог Ева Корнеева рассказала россиянам, кому и при каких условиях теплые шерстяные носки могут нанести вред здоровью.
По словам специалиста, такое изделие не рекомендуется носить подросткам и людям с диабетом. 

Первым не стоит пользоваться  носками из-за повышенного потоотделения. Слишком теплые и плотные носки могут привести к потнице.

У людей с диабетом носки могут спровоцировать условия для появления грибковой инфекции. 

Взрослым людям и детям, в том числе маленьким, не имеющим проблем со стопами, носки из качественной шерсти не навредят, отмечает «Абзац» со ссылкой на Корнееву.

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