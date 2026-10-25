Ночью в большинстве районов Карелии пройдут дожди

В столице Карелии существенных осадков 26 октября не ожидается

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в понедельник, 26 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днём +7...+12°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днём +9...+11°С. Атмосферное давление будет мало меняться.