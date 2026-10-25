Астрологи сулят неожиданные новости и происшествия четырем знакам

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября

Фото: нейросеть Алиса AI

Неделя скажет: «Тише едешь — дальше будешь!» Размеренный темп поможет завершить начатое без лишней суеты и не накопить хвостов. Середина недели — идеальный момент разобрать бумажные завалы и выбросить ненужное, освободив место для важного. К выходным захочется сменить обстановку — короткой прогулки или поездки в незнакомое место будет достаточно! В разговорах задавайте уточняющие вопросы — это убережет от недопонимания. Деньги пересчитывайте дважды, чтобы не расстраиваться из-за мелочей. А завершите неделю спокойным вечером — он вернет силы и внутреннее равновесие!

Источник: astro-ru.ru

Овны, возможно неожиданное известие, которое заставит пересмотреть планы — проверьте факты, прежде чем делать выводы. Прислушайтесь к человеку, чье мнение вы обычно игнорируете — сейчас его слова могут оказаться ценными. Крупные покупки лучше отложить.

Тельцы, начните вести дневник расходов — это откроет неочевидные траты и поможет спланировать бюджет. Если кто-то попросит о небольшой услуге, соглашайтесь, если это не нарушает ваши границы. Разберите старые вещи и освободите место для нового.

Близнецы, начните неделю с нескольких минут тишины — это настроит на рабочий лад. Если будут перепады настроения, не принимайте их за истинные желания и не рубите сплеча. Возможна встреча, которая напомнит о давнем увлечении — возможно, стоит к нему вернуться!

Раки, если покажется, что окружающие недооценивают ваши усилия — это временное впечатление, не делайте поспешных выводов. Покажите свою работу тому, кто даст полезный совет, но не ждите похвалы. Не берите на себя чужие обязанности, даже из вежливости.

Львы, первые дни недели требуют внимания к деталям — ошибка может стоить времени и нервов. Если близкие просят совета, а вы не уверены — лучше промолчите. Возможна небольшая прибыль или возврат долга — распорядитесь разумно, без импульсивных покупок.

Девы, период проверит вас на быстроту реакции — держите руку на пульсе. К концу недели накопится усталость от общения — сократите встречи и проведите вечер в тишине. Займитесь чем-то, что требует ловкости рук — это отвлечет от тревожных мыслей. Важные решения лучше отложить!

Весы, возможно смутное беспокойство — не ищите в нем скрытый смысл, просто переждите. Отличное время для творчества: рисунок, рукоделие или простая поделка успокоят нервы. Если чувствуете усталость, избегайте шумных мест — проведите время дома за любимым занятием!

Скорпионы, может появиться неожиданная идея — запишите ее, даже если кажется странной, позже пригодится! Избегайте споров о политике и религии — это только испортит отношения. Займитесь чем-то необычным: посетите выставку или попробуйте новое блюдо — это вас встряхнет!

Стрельцы, восстановление старых контактов принесет пользу, если не требовать немедленного ответа и не обижаться на задержки. Если захочется купить что-то ненужное — подождите сутки. Мелкий конфликт не стоит внимания — лучше переключитесь на что-нибудь приятное.

Козероги, сохраняйте спокойствие, даже если получите неожиданные новости. Если кто-то попытается выведать ваши секреты — не поддавайтесь на провокации. Избавьтесь от ненужных бумаг — это очистит пространство и мысли. Физическая активность снимет напряжение.

Водолеи, дальние поездки лучше отложить, ограничьтесь знакомым маршрутом, если захочется сменить обстановку. Изучайте что-то новое для удовольствия, без обязательств. На неожиданное приглашение соглашайтесь, если оно не нарушает ваши планы. В воскресенье отдохните от информации.

Рыбы, составьте список дел на неделю, но оставьте время для себя. Сосредоточьтесь на одной задаче — не отвлекайтесь на мелочи и не хватайтесь за все сразу. Держите под контролем свои финансовые обязательства, чтобы избежать штрафов и переплат.