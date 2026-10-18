Астрологи рассказали, кому давние идеи помогут неплохо заработать

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 октября

Фото: нейросеть Алиса AI

Внимание на этой неделе переключится на бытовые мелочи, которые вы раньше просто не замечали в спешке. Захочется разобрать шкаф, стол и бумажные завалы — освободите место для нового. В середине недели может прилететь небольшая сумма — порадуйте близкого человека или себя любимого! Дальние поездки лучше отложить: на дорогах возможны задержки. Разговоры будут короткими, но по делу — это спасет от конфликтов. Неделя идеальна для закрытия старых дел и спокойного планирования.

Источник: astro-ru.ru

Овны, начало недели — ваше время! Отличный момент для решения сложных вопросов с начальством, инвестиций и расширения деловых связей. Вы легко найдете ключи к сердцу даже малознакомых людей. Во второй половине периода будьте последовательны, чтобы не упустить блестящие шансы.

Тельцы, не переживайте из-за мелочей, чтобы не впасть в уныние. Избавьтесь от лишней нагрузки или возьмите небольшой отпуск. После 20 октября вы почувствуете прилив энергии, станете открытыми и общительными. Творческий подъем даст все шансы достичь цели!

Близнецы, звезды помогают вам практически всю неделю! Не пускайте дела на самотек — проявляйте инициативу: общайтесь, знакомьтесь, продвигайте идеи. После 22 числа будут успешными даже самые сложные и рискованные проекты. Карьера быстро пойдет в гору! Общение с близкими будет приятным.

Раки почти всю неделю сосредоточены на работе — и это правильно! Благоприятное время, чтобы наладить контакт с руководством, завести полезные знакомства и заключить важные договоры. В выходные возьмите тайм-аут и позаботьтесь о здоровье. Семейные отношения станут гармоничнее.

Львы в первую половину недели в отличном настроении, открыты для общения, готовы учиться и узнавать новое. Самый важный день — среда: возможны судьбоносные события. После 22 октября вы полностью оправдываете звание царя зверей — шарм и обаяние держат вас в центре внимания.

Девы, сосредоточьтесь на работе, иначе упустите шансы, которые дает судьба. Используя опыт и давние идеи, вы сможете неплохо заработать. Возможны интересные знакомства и перемены в любовных делах. В среду и четверг избегайте эмоциональных перегрузок и не сорите деньгами.

Весы, вы полны энергии и творческих идей — любая работа спорится! Успех придет, если наберетесь терпения. Появится возможность проявить ум, упорство и организаторские способности. Для разгрузки устраивайте прогулки на свежем воздухе.

Скорпионы, неделя удивит вас новизной и необычностью! Фортуна сама идет в руки — воспользуйтесь возможностями. Жизнь налаживается, успехи в профессии радуют. Но вы так увлеклись работой, что любимый человек соскучился. Уделите ему время, устройте романтический сюрприз.

Стрельцы, появится шанс продвинуться по карьерной лестнице — способов добиться желаемого немало! Распланируйте неделю, иначе она будет хаотичной. В выходные стоит отдохнуть подальше от дома и кардинально сменить обстановку. Удача на вашей стороне!

Козероги, расслабиться не получится — от заложенного сейчас фундамента зависит характер ближайших месяцев. Обострится чувство самолюбия: любая похвала вызовет бурю положительных эмоций. Не исключено появление взаимной симпатии. Будьте внимательны к подсказкам судьбы.

Водолеи, у вас появится шанс провести работу над ошибками, что-то исправить, с кем-то помириться. Ожидается медленный, но верный профессиональный рост. Не расслабляйтесь и не рискуйте репутацией. Возможны трудности в поездках и общении с близкими. Терпение и последовательность помогут.

Рыбы, вас порадуют лестные деловые предложения! Однако не взваливайте на себя непосильную ношу. Держите намерения в тайне — поменьше говорите о планах. Выходные — благоприятное время для встреч со старыми друзьями. Сосредоточьтесь на одном важном деле, и все получится.