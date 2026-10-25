Финляндия разрешила транзит самолетов с ядерным оружием

В НАТО нашли вариант сделать военные операции более убедительными

Фото: «Петрозаводск говорит»

В НАТО продолжается проработка различных вариантов ядерной сдерживающей способности. В перспективе самолёты с ядерным оружием могут при необходимости приземлиться в Финляндии. Парламент страны уже одобрил их транзит, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

По данным источника, при возникновении конфликтной ситуации воздушные суда с опасной «начинкой» будут находиться на более выгодной позиции и сделают военные операции Североатлантического альянса более убедительными.

Напомним, скандинавская страна недавно получила первые истребители F-35A из США, которые способны нести американское ядерное оружие.