Финляндия будет хранить ядерные отходы на глубине 400 метров

Финны дали зеленый свет масштабному комплексу по захоронению ядерных отходов

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В Финляндии одобрили запуск «ядерного могильника» в Эурайоки. Разрешение работать с ядерными отходами до конца 2070 года получила компания Posiva. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финского вещателя.

Компания сможет размещать в комплексе топливо с АЭС «Олкилуото» и «Ловииса». Хранилище включает наземный цех, где ядерные отходы будут помещать в специальные капсулы, и подземное хранилище на глубине более 400 метров.

О безопасности будет заботиться Posiva, за финансирование отвечают проекта компании Teollisuuden Voima и Fortum.