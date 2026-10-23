Перейти к основному содержанию
23 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Финляндия

Финляндия будет хранить ядерные отходы на глубине 400 метров

Финны дали зеленый свет масштабному комплексу по захоронению ядерных отходов
емкости с ядерными отходами
изображение сгенерировано Алисой AI

В Финляндии одобрили запуск «ядерного могильника» в Эурайоки. Разрешение работать с ядерными отходами до конца 2070 года получила компания Posiva. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финского вещателя.

Компания сможет размещать в комплексе топливо с АЭС «Олкилуото» и «Ловииса». Хранилище включает наземный цех, где ядерные отходы будут помещать в специальные капсулы, и подземное хранилище на глубине более 400 метров.

О безопасности будет заботиться Posiva, за финансирование отвечают проекта компании Teollisuuden Voima и Fortum.

Ранее в рубрике Финляндия было опубликовано: Тюрьму переоборудуют в гостиницу в Финляндии

Метки