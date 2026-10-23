Тюрьму переоборудуют в гостиницу в Финляндии

Историческую тюрьму в Оулу продали под гостиницу и офисы

Фото создано с помощью Алиса AI

Снять офис, провести культурное мероприятие или поселиться в гостинице в бывшей тюрьме – такая возможность в скором времени появится у жителей и гостей Оулу (Финляндия). Историческое исправительное заведение продали инвестору. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Новые владельцы теперь владеют комплексом зданий XVIII–XIX веков: тюрьмой и зданием, использовавшимся под квартиры смотрителей и офисы. Несмотря на солидный возраст, объекты находятся в хорошем состоянии.

Инвесторы уверены в правильности своего решения и объясняют его перспективами роста спроса на жильё, в том числе из-за планов по строительству крупных дата-центров в регионе.