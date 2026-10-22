Шведский самолет ведет разведку у границ Карелии

Самолет ВВС Швеции бороздит территорию Финляндии у российской границы

Фото "Петрозаводск говорит"

Шведский военный самолет Gulfstream S102B Korpen в четверг, 22 октября, подлетел к границе Карелии и ведет радиолокационную разведку с территории Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Отмечается, что борт взлетел около 9 часов утра с авиабазы ВВС Швеции в Линчепинге. Самолет взял курс на Финляндию, добрался до российской границы и полетел на север. Достигнув Норвегии, воздушное судно развернулось и направилось обратно, продолжая полет вдоль границы.

Это не первый полет указанного самолета около Карелии. Gulfstream S102B Korpen регулярно ведет разведывательную работу у нашей границы.

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