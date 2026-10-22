Сотрудникам соцслужбы в Финляндии запретили отпуска на Рождество

Отпуска на Рождество работникам финской соцзащиты вновь отменили из-за наплыва заявок на пособия

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалистам по обработке заявок на пособия соцслужбы Kela в Финляндии в очередной раз отменили отпуска на время рождественских и новогодних праздников. Сотрудники ведомства не смогут отдохнуть с 14 декабря этого года по 8 января будущего года. Такой «подарок» связан с ростом заявок на пособия.

Ответить на заявление на базовое социальное пособие Kela ведомство должно в течение 7 дней, отмечает «Деловой Петербург».

Ранее мы сообщали, что деревья и животные повредили построенный финнами забор за 365 млн евро.