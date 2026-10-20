Деревья и животные повредили построенный финнами забор за 365 млн евро

Возведенный на границе между Россией и Финляндией забор нуждается в ремонте. Для ремонта, как и для обслуживания заграждения, ищут подрядчика.
Забор за 365 млн евро оказался поврежден упавшими со стороны России деревьями и любопытными животными. В погранслужбе говорят, что случаев вандализма по отношению к конструкции не было.
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на финское издание, подрядчика ищут для районов Юго-Восточной Финляндии и Северной Карелии. Ему предстоит обслуживать около 200 километров пограничного забора и почти 300 километров дорожных участков.
Строительство преграды на границе было завершено в сентябре 2026 года. Финны объясняли появление заграждения необходимостью предотвращать незаконное пересечение границы и возможную «направляемую миграцию».