Деревья и животные повредили построенный финнами забор за 365 млн евро

Новое заграждение на границе нуждается в ремонте

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Возведенный на границе между Россией и Финляндией забор нуждается в ремонте. Для ремонта, как и для обслуживания заграждения, ищут подрядчика.

Забор за 365 млн евро оказался поврежден упавшими со стороны России деревьями и любопытными животными. В погранслужбе говорят, что случаев вандализма по отношению к конструкции не было.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на финское издание, подрядчика ищут для районов Юго-Восточной Финляндии и Северной Карелии. Ему предстоит обслуживать около 200 километров пограничного забора и почти 300 километров дорожных участков.

Строительство преграды на границе было завершено в сентябре 2026 года. Финны объясняли появление заграждения необходимостью предотвращать незаконное пересечение границы и возможную «направляемую миграцию».