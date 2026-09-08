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8 сентября 2026
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Финляндия

В Финляндии построили многокилометровый забор на границе с Россией

Стало известно, сколько денег Финляндия потратила на забор на границе с Россией
забор с колючей проволокой
Фото: «Петрозаводск говорит»

200-километровый забор появился на нескольких участках финско-российской границы, в основном — на юго-востоке. Необходимость его строительства, которое велось с 2022 года, обосновывалась государственной безопасностью. 

Высота ограждения — 4,5 метра. Он оснащен системами технического контроля и борьбы с беспилотниками. 

В настоящее время забор защищает лишь 15% всей сухопутной границы между Финляндией и Россией. 

Власти скандинавского государства отмечают, что возведение защитного сооружения продолжится при получении финансирования со стороны ЕС, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle. 

Защитный комплекс был построен исключительно на средства Финляндии и обошелся стране более чем в 350 млн евро.

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