В Финляндии построили многокилометровый забор на границе с Россией

Стало известно, сколько денег Финляндия потратила на забор на границе с Россией

Фото: «Петрозаводск говорит»

200-километровый забор появился на нескольких участках финско-российской границы, в основном — на юго-востоке. Необходимость его строительства, которое велось с 2022 года, обосновывалась государственной безопасностью.

Высота ограждения — 4,5 метра. Он оснащен системами технического контроля и борьбы с беспилотниками.

В настоящее время забор защищает лишь 15% всей сухопутной границы между Финляндией и Россией.

Власти скандинавского государства отмечают, что возведение защитного сооружения продолжится при получении финансирования со стороны ЕС, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle.

Защитный комплекс был построен исключительно на средства Финляндии и обошелся стране более чем в 350 млн евро.