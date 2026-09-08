Воду отключат по всему городу в Карелии

Жителей Сегежи просят сделать запас воды в ночь на пятницу

Фото "Петрозаводск говорит"

Администрация Сегежского округа предупредила жителей города об отключении воды, которое ожидается на этой неделе. Информация появилась в паблике администрации.

По данным источника, воду отключат по всей Сегеже с 23 часов 10 сентября до 5 часов утра 11 сентября. Таким образом, ресурса не будет в ночь с четверга на пятницу. Запланированы работы на насосной станции.

Горожан просят учитывать этот факт в производственной и хозяйственной деятельности и сделать запас воды.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске детский сад и два десятка домов остались без горячей воды из-за аварии.