Из музея Ренуара во Франции украли картины

Злоумышленники похитили четыре картины из музея Ренуара под Ниццей

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9 млн евро – во столько оценили эксперты стоимость четырех картин, украденных из музея Огюста Ренуара под Ниццей (Франция).

По данным ТАСС, злоумышленники проникли в учреждение культуры рано утром 8 сентября, вырезали картины из рам и скрылись. При этом одно из полотен потеряли по пути.

Сообщается, что в музее экспонируются 13 картин французского импрессиониста Огюста Ренуара, а также работы других художников. На какие именно произведения искусства положили глаз воры, не уточняется.

Ранее в Испании похитили один из ценнейших кладов бронзового века.