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8 сентября 2026
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Мир

Из музея Ренуара во Франции украли картины

Злоумышленники похитили четыре картины из музея Ренуара под Ниццей
воры в музее
Фото создано с помощью Алиса AI

9 млн евро – во столько оценили эксперты стоимость четырех картин, украденных из музея Огюста Ренуара под Ниццей (Франция). 

По данным ТАСС, злоумышленники проникли в учреждение культуры рано утром 8 сентября, вырезали картины из рам и скрылись. При этом одно из полотен потеряли по пути. 

Сообщается, что в музее экспонируются 13 картин французского импрессиониста Огюста Ренуара, а также работы других художников. На какие именно произведения искусства положили глаз воры, не уточняется. 

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