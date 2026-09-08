«Борщевой набор» за год подорожал в России на треть

Цены на овощи из «борщевого набора» сделали существенный скачок вверх

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Приготовление традиционного блюда — борща — может вылиться в копеечку для россиян. Стоимость основных овощей из «борщевого набора» — капусты, свёклы, лука, моркови и картофеля — за год выросла на 17–39%. Такие неутешительные данные приводит «Деловой Петербург» со ссылкой на информацию аналитической компании NTech.

По данным источника, капуста подорожала в цене на 39% и стоит 44 рубля за кг. Свёкла подорожала на 34% и стоит почти 50 рублей за кг. От 17% до 30% подорожали картофель, лук и морковь. За один килограмм этих овощей просят от 58 до почти 64 рублей.

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