Новые торговые объекты появятся в разных районах Петрозаводска

Мэрия карельской столицы предлагает площади для торговли

Фото "Петрозаводск говорит"

Мэрия Петрозаводска выделила четыре площади для размещения нестационарных торговых объектов в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Так, у дома №47 на улице Зайцева можно будет торговать продовольственными товарами. В Якорном парке разрешат продавать товары местных производителей. На набережной Варкауса может появиться точка по продаже кондитерских изделий и напитков. На Сулажгорской улице можно будет продавать ритуальные товары.

Мэрия объявила аукцион на размещение объектов в указанных местах. Заявки принимаются до 28 сентября.

Ранее сообщалось о том, что конфискованное имущество должников продают с молотка в Карелии.