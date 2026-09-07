Мы хотим жить в чистой Карелии: в республике организован сбор подписей

Карельское отделение партии «Новые люди» по инициативе Александра Чаженгина готовит обращение к Главе региона с предложениями по сфере обращения с отходами

Фото: Политическая партия «Новые люди»

Политическая партия «Новые люди» выдвинула Александра Чаженгина кандидатом в депутаты Государственной Думы России по Карельскому одномандатному округу № 20. Карельское отделение партии по его инициативе ведёт сбор подписей под обращением к Главе Карелии с предложениями по решению проблем сбора и утилизации мусора.

Предлагая вернуть Петрозаводску былую славу самого благоустроенного, красивого и уютного города, а Карелии славу чистого, удобного для жизни региона мы запустили сбор подписей под Обращением к Главе Карелии, в котором предлагаем решения по сбору и утилизации мусора. Мы предлагаем снизить платежи для населения за вывоз мусора за счет обнаруженных проверками нецелевых расходов, учесть содержание контейнерных площадок и амортизацию мусорных баков, убрать двойную оплату с тех, кто летом живет за городом. Ликвидировать монополизм в сфере оборота мусора в регионе и поставить вывоз мусора под общественный контроль. У людей должно появиться право выбора компании, которая лучше и дешевле оказывает эти услуги,

– сказано в обращении.

Среди обозначенных проблем - переполненные контейнерные площадки, несанкционированные свалки в лесах, загрязнение озёр, разрытые дороги и неухоженные остановки транспорта.

Нас не могут не беспокоить заваленные мусором помойки, вечно разрытые дороги, многодневные отключения горячей воды, неухоженные остановки транспорта, продажа земли на селе под коттеджи и дачи, свалки в лесах и грязная вода в когда-то чистых озерах,

— говорит Александр Чаженгин.

Александр Чаженгин родился в Петрозаводске и всю жизнь живёт в Карелии. Начинал трудовую деятельность десантником-пожарным Северо-Западной авиабазы, участвовал в тушении лесных пожаров.

Закончил Лесотехническую академию, стал кандидатом экономических наук, преподавал в Петрозаводском государственном университете. Воспитал четырех сыновей.

Отец солдата. Его старший сын Кирилл добровольно заключил контракт и ушел на СВО. Много месяцев от него нет вестей. Семья ждет, надеется, молится за его возвращение.

Политикой и общественной работой занимается много лет. Создавал и был первым председателем Карельского отделения партии «Яблоко». Дважды избирался депутатом Заксобрания Карелии, работал в трёх составах правительства республики.

Много лет был Председателем ТСЖ своего многоквартирного дома. Возглавлял Общественный Совет по ЖКХ при Администрации Петрозаводска. Хорошо представляет себе все потребности, нужды людей, которые живут в соседних домах и дворах.

Много лет я видел изнутри, как принимаются решения – в парламенте, в правительстве. Поэтому хорошо знаю: проблема часто не в том, что сделать ничего нельзя. А в том, что проще написать новый запрет, придумать штраф или объяснить, почему сейчас «не время». Каждый чиновник, руководитель любого уровня обязан слышать и знать мнение людей. Ведь настоящая сила – в людях! Людям нужны – Победа, меньше запретов и понятное будущее!

— отметил кандидат, приглашая жителей присоединиться к обращению.

Image

Заказчик и изготовитель: Кандидат на должность депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу "Республика Карелия-Карельский одномандатный избирательный округ №20" Чаженгин Александр Валентинович, г. Петрозаводск. ИНН 100113623129. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда Кандидата на должность депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу "Республика Карелия-Карельский одномандатный избирательный округ №20" Чаженгина Александра Валентиновича, г. Петрозаводск. Дата изготовления: «07» сентября 2026 года; тираж 1 экз.