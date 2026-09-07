Пьяных дебоширов сняли с поездов в Карелии

Нетрезвые попутчики мешали остальным, другой пассажир пил прямо в поезде и крыл всех трехэтажным матом

Фото: Петрозаводск говорит

Урожайными на нарушителей оказались минувшие выходные в Карелии – стражи магистралей сняли с поездов дальнего следования нескольких возмутителей общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции республики.



Сотрудники полиции на станции Кемь, получив тревожный сигнал, прибыли к поезду «Адлер – Мурманск». Там в одном из вагонов ехали пьяные 20-летняя уроженка Мурманской области и 37-летний житель Архангельской области. Они вели себя вызывающе и игнорировали замечания проводников. Полицейские оформили соответствующий протокол и отстранили нарушителей порядка от дальнейшего пути.



В тот же день помощь полиции понадобилась бригаде поезда «Мурманск – Смоленск». Как выяснили прибывшие транспортные полицейские, 45-летний житель Вологодской области, употреблял в пути спиртные напитки и нецензурно выражался в адрес пассажиров. В этом случае тоже был составлен административный протокол. Кроме того, жителю Вологодской области предстоит ответить еще и по статье «Мелкое хулиганство».



За курение в поездах были оштрафованы также жители Карелии, Ленинградской и Мурманской областей.