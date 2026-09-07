Карельские спортсмены приняли участие в марафоне «Пушкин–Петербург»

На старт 99-го Петербургского марафона вышли более 12 тысяч бегунов со всей России (6+)

Фото: «Пушкин Ран»

6 сентября в Санкт-Петербурге состоялся 99-й марафон «Пушкин–Петербург» - одно из крупнейших спортивных мероприятий России. Традиционно на дистанциях стартовали спортсмены из Карелии — Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши, Питкяранты и других населённых пунктов региона.

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Трасса, соединяющая Пушкин и центр Санкт-Петербурга, собрала участников разного уровня подготовки — от профессиональных легкоатлетов до любителей. В программу вошли четыре дистанции: 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км. Спортсмены высших достижений впервые бежали по новой трассе, отвечающей требованиям Всемирной легкоатлетической ассоциации для официальной регистрации национальных и мировых рекордов. Накануне марафона прошёл детский забег для участников от 3 до 13 лет.

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Победители на дистанции 42,2 км получили призы от титульного спонсора - ВТБ: по 700 тысяч рублей за первое место среди мужчин и женщин, по 500 тысяч — за второе и по 200 тысяч — за третье.

Высокие результаты марафона – заслуга спортсменов, профессиональной работы организаторов и бизнеса – все они обеспечивают соревнования мирового уровня. Марафон объединил не только тысячи бегунов, но и болельщиков – жителей, гостей города, бизнес-сообщество, всех, кто поддерживал участников на дистанции или стал частью этого бегового дня,

– отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

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Основатель бегового сообщества «ПушкинРан», президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов подчеркнул, что 99-й Петербургский марафон «Пушкин - Петербург» - это не просто спортивное событие, а часть большой истории. Мероприятие на протяжении десятилетий объединяет спортсменов из разных регионов нашей страны и других государств.

Каждый, кто выходит на эту трассу, принимает свой вызов. Уникальный маршрут через Петербург, его путь через исторические места и неповторимая атмосфера делают этот марафон особенным,

- сказал Дмитрий Павлов.

В финишном городке на Дворцовой площади работало пространство банка, где участники могли увидеть на светодиодном экране свой персональный маршрут и время прохождения дистанции. К марафону присоединилась ралли-команда «КАМАЗ-мастер», многократный победитель ралли «Дакар»: на площадь приехал гоночный грузовик команды, прошли автограф-сессия с пилотом Дмитрием Сотниковым и мастер-класс по физподготовке от тренера Владимира Малясова.

Фото: Пресс-служба ВТБ