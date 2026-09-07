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7 сентября 2026
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Происшествия

Дорожная полиция активно ловила нарушителей в выходные в Петрозаводске

Инспекторы отстранили от управления 13 автомобилистов в столице Карелии
Эвакуация автомобиля
Фото ГАИ

За первые осенние выходные сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления транспортом 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно статистике, шесть человек, остановленных стражами порядка, имели признаки алкогольного опьянения. Еще семеро автомобилистов решили сесть за руль, не имея водительских прав.

В отношении всех нарушителей были немедленно составлены административные протоколы, а их транспортные средства отправились на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось о том, что водитель без прав устроил жесткую аварию в Петрозаводске.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Важный свидетель по делу экс-мэра Любарского допрошен в суде

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